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Дочь Елены Мизулиной выступила против «пропагандистов»
12 июня, 2021 12:11
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила о том, что около 53 млн аккаунтов в интернете имеют доступ к «деструктивному контенту».
При этом, как отметила дочь сенатора Елены Мизулиной, более 9 млн аккаунтов принадлежит детям. Активистка подозревает в этом злой умысел.
По словам Мизулиной, в интернете детям пропагадируется не только кибебуллинг, нацизм и наркотики. «Деструктивные силы» на этом не останавливаются, но еще и призывают к участию в незаконных акциях.
Касательно недавних резонансных дел о пропаганде наркотиков, Мизулина отметила, что на деле таких блогеров не менее 200 человек, передает РБК.
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