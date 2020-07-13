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Добровольцам на 21-е сутки ввели второй компонент российской вакцины от COVID-19

Лилия Караева
13 июля, 2020 15:11
2 мин
Вакцина
Piqsels.com

Второй компонент вакцины от коронавируса ввели двадцати добровольцам из числа гражданских лиц в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в Москве. Двукратное введение гена усиливает иммунитет и увеличивает продолжительность его действия.

Об этом сообщили в Минобороны России. Второй компонент вводится на 21 день после вакцинации первым.

Добровольцы чувствуют себя хорошо. За ними непрерывно наблюдают врачи.

Вакцинация проходит в соответствии с планом клинических испытаний, пишет «Интерфакс». В Минобороны заявили, что препарат безопасен - это подтверждено данными текущих исследований.

Первой группе добровольцев, состоящей из 18 военнослужащих, ввели препарат 18 июня. Вторая группа, куда вошли гражданские лица, была вакцинирована 23 июня.

Вакцина от коронавируса разрабатывалась 48-м Центральным научно-исследовательским институтом войск радиационной, химической и биологической защиты совместно с Центром имени Гамалеи Минздрава РФ. В августе препарат может выйти на госрегистрацию.

Ранее сообщалось, что в России создают вакцину для животных, высоковосприимчивых к новому вирусу.

темы
Москва
коронавирус
вакцина
добровольцы
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