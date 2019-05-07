Доброволец из Афганистана встал на защиту Донбасса

На родине он чужой, страна в которой вырос - сделала изгоем, а новое отечество досталось дорогой ценой.

«Русская Планета» расскажет историю афганского добровольца ДНР Рафи Джабара.

С Рафи Джабаром я познакомился в июне 2014 года, целью беседы тогда был неудачный штурм донецкого аэропорта 26 мая добровольцами батальона «Восток», в котором погибли более пятидесяти человек. Много было непонятно и командира подразделения, перешедшего на сторону народа экс офицера спецподразделения СБУ Александра Ходаковского, обвиняли чуть ли не в предательстве. Рафи рассказал, что у них была договоренность с Кировоградским спецназом, оборонявшим аэропорт о добровольном оставлении своих позиций, но в дело вступила третья сила открывшая огонь в обе стороны, что и спровоцировало бойню.

Меня поразило его обаяние, прекрасное владение русским языком и искренняя любовь к России, которая пронизывала каждое слово, несмотря на то, что ему пришлось пережить.

Детство в СССР

В семилетнем возрасте Рафи оказался в СССР по программе «Ватан» - сеть закрытых интернатов для детей военно-политической элиты Афганистана, из которых советские спецслужбы готовили будущих агентов влияния в регионе. Параллельно они являлись дополнительной гарантией лояльности родителей. Воспитанников готовили на совесть, с учетом национально-культурных особенностей, пытаясь создать абсурдный симбиоз исламской догматики наложенной на марксистское мировоззрение.

Гражданская война, пронесшаяся кровавым смерчем по афганской земле, расколола семью Рафи Джабара на два непримиримых лагеря.

Отец примкнул к социалистическому лагерю, участник Апрельской революции 1978. Став главой провинции Бадашхан был убит маджахедами

А по другую сторону баррикад оказался троюродный дядя Рафи — не кто иной, как Гульбеддин Хекматияр по прозвищу «Мясник Кабула». Лидер Исламской партии Афганистана, воевал против советских войск. В девяностые стал премьер-министром страны, а в 2003 по инициативе США объявлен «глобальным террористом», внесен в «черный список» ООН.

После распада СССР все специальные интернаты распустили и афганские воспитанники, впитавшие в себя постулаты любви к новой родине, демократической власти оказались не нужны. Дети стали изгоями, им не давали гражданство и каких-либо документов и начали принудительно депортировать в Афганистан.

Изгой

А там все изменилось, к власти пришли талибы, и общество их не приняло, считая коммунистами. Им так и говорили - «уезжайте, вы нам чужие». Многих убили.Лишь единицам удалось найти родных и остаться в Афганистане.

- Мы оказались ненужными. Без средств к существованию и документов, из-за чего начались проблемы с миграционной службой. И нас стали сдавать моджахедам, - вспоминает Рафи.

Основная масса, среди которой был Рафи Джабар, вернулась обратно в РФ, где живут сейчас без родины, признания и гражданства. Он до сих пор не понимает, почему законопослушный человек, выросший в России, был здесь воспитан, получил образование и искренне любит страну – оказался здесь никому не нужным изгоем. В то время как приезжий, зачастую не владеющий русским языком, ведущий себя по-хамски, легко получает документы и прописку. Он уверен, что это делается целенаправленно.

- Существует какая-то программа, которая выдавливает из России хороших ребят. Все это делается правительством, но преподносится как от имени русских, чтобы мы не любили русских. А те из нас, кто искренне любит Россию, были вытравлены миграционной службой или уничтожены, - уверен Джабар

Рафи Джабар прожил в России 20 лет, но в газах чиновником, он все равно оставался чужим, нелегалом, живущим вне правового поля государства, перебиваясь случайными заработками. Был даже криминал, за что Рафи отсидел положенный срок.С горем пополам за взятку 100 долларов в посольстве Афганистана ему удалось купить паспорт своей страны, для которой он тоже стал чужим.

Война на Донбассе и Афганистане, по его мнению, имеет общие корни и является продолжением глобального противостояния коалиции стран Запада, во главе с США и России.

- Мы свою войну проиграли и посмотрите, что сейчас стало с моей страной. Разрушена инфраструктура, работы нет, люди голодают. Все плодородные поля засеяны маком, опиум из которого везут, в основном, в Россию, а курируют наркотрафик ЦРУ. А советские специалисты нам строили больницы и школы. Несли цивилизацию в места, где образ жизни людей не менялся с раннего средневековья. Построили гидроэлектростанцию в Наглу, которая обеспечивает электроэнергией большую часть страны. Я скажу честно, сейчас многие из тех, кто воевал с русскими тогда, об этом жалеют.

В событиях «Русской Весны» Рафи увидел возможность преобразований не только Украины, но и самой России, не смог оставаться в стороне и в начале мая 2014 прибыл на Донбасс, где сразу вступил в ряды добровольцев подразделения «Восток», где взял позывной героя известного советского вестерна «Абдула».

Воспитанный в СССР «Абдула» впитал его постулаты, считая советское общество построенным на принципах справедливости. В ДНР он видит много параллелей, государства строящегося вокруг интересов народа, и по его мнению, это привлекает сюда много идейных добровольцев, разочаровавшихся в обществе потребления.

С первых дней пребывания Рафи на территории молодой республики его личность вызывала повышенный интерес по обе линии фронта. Поступило предложение с украинской стороны перейти на их сторону, мотивируя хорошим денежным вознаграждением, на что «Абдула» ответил: «Я мусульманин, и за деньги не убиваю людей».

Война без прикрас

Три года «Абдула» жил практически в окопах.

- Менять нас было не кем. Военных в тылу много, все в медалях, а на передок их не загонишь. Так и сидим по два-три месяца без ротации. А после и недели не получается отдохнуть, - рассказывает «Абдула».

Зона ответственности его подразделения Авдеевская промзона. Два года, невзирая на погоду и постоянные обстрелы бойцы готовили свои позиции. Рыли вручную – технику не загонишь на передок, сразу спалят. Было так, что смена заходит, а ротация, вместо отдыха роет окопы, готовит укрепления. От лопаты не разгибались пальцы и было неудобно держать ложку. Здесь настоящее братство, люди спаяны единой целью и выкладывались на пределе человеческих возможностей. Бойцы излазили здесь все, знали каждый сантиметр и знали все места, по которым могли пройти вражеские ДРГ. Устраивали на них засады и многих уничтожили. Было отлажено взаимодействие с соседями. И как же обидно им было, когда в феврале 2016 поступил приказ сдать позиции другому подразделению.

- Это ненадолго, сказал тогда «Крест» (командир роты, в которой служил «Абдула» прим.). Нас скоро попросят обратно. И как в воду глядел,- вспоминает «Абдула».

Через неделю, сменившее их подразделение украинский спецназ стремительным штурмом выбил с позиции, и хорошо укрепился на занятом рубеже. Это стратегически важная высотка, с которой простреливается трасса, соединявшая Донецк с Горловкой. По дороге был даже обстрелян кортеж мера Горловки и трассу перекрыли.

Подразделению «Креста» поставили задачу вернуть утраченную высоту, но попытка штурма оказалась неудачной. Высотка за украми до сих пор.

Ранение

Как получил ранение, до сих пор не понимает. Он постоянно ходил этой тропинкой и был уверен, что она чистая, без мин. Поэтому утратил бдительность – сработала мина, видно поставили совсем недавно.

- Раздался взрыв, я понял, что ранен, но был в сознании и звал на помощь ребят. Я знал, что они в нескольких десятках метров от меня. Старался не кричать, не паниковать и моя уверенность им передалась. Мне наложили жгут, оказали первую помощь, погрузили на машину и быстро доставили в больницу.

Донецкие хирурги ампутировали обе ноги. Он потерял много крови и несколько дней находился в реанимации, на грани жизни и смерти. Требовалось переливание крови и когда врачи кинули клич, выстроилась очередь желающих сдать кровь для настоящего героя. Сейчас «Абдула» шутит, что в его жилах течет кровь всего Донбасса, а я скажу больше – и бьется русское сердце.

Подобные ранения калечат не просто тело, а зачастую ломают душу человека. Я видел много таких, кто в подобной ситуации терял смысл жизни и опускал руки. Но это не про Рафи. С первых дней его окружали заботой сослуживцы и просто неравнодушные граждане. От представителей СМИ не было отбоя. Как и раньше, всегда улыбчив, и не утратил прежней рассудительности. Как стал поправляться, окунулся в общественную деятельность. Постоянно встречается с детьми, считая патриотическое воспитание одним из важнейших прерогатив становления республики. Благодаря помощи волонтеров ему купили дорогие протезы и сейчас он как ребенок, снова учится ходить.

Не так давно Рафи получил паспорт ДНР и стал полноправным гражданином молодой республики. Это право он заслужил как никто и, будем надеяться, что новая родина его не предаст.

Автор: Андрей Незваный