Доброе утро! Ученые призвали не начинать день с кофе

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Британские ученые заявили об опасности употребления кофе натощак по утрам.

По словам экспертов, это грозит нарушением контроля за уровнем сахара в крови. Как оказалось, кофе, выпитый натощак, увеличивает сахар в крови на 50%. В долгосрочной перспективе это может привести к нарушению толерантности организма к глюкозе, что грозит развитием диабета второго типа.

Как отмечают ученые, полностью отказываться от утреннего кофе не стоит, но перед его употреблением следует плотно позавтракать, сообщают «Известия».

Как сообщалось, употребление большого количества кофе в жаркую погоду может привести к обезвоживанию организма.

Основное действие этого напитка - ускорение выведения жидкости из организма. При этом в жару обезвоживание особенно опасно. Перед или после употребления кофе эксперты советуют выпить стакан воды.