«Нужно бежать и спасать людей»: обезвредивший пермского стрелка подробно показал произошедшее

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Младший лейтенант полиции Константин Калинин подробно рассказал о том, как ему удалось 18-летнего Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в университете в Перми. Видео с рассказом правоохранителя было опубликовано на портале МВД.

По его словам, до здания университета лейтенант добежал меньше чем за минуту, поскольку здание ГИБДД, где он находился, располагается в 200 метрах.

По пути к вузу Константин встретил бегущих людей, который просили о помощи.

«Я думал только о том, что нужно бежать и спасать людей», - признался он.

Уже у здания полицейский увидел спрыгивающих со второго этажа людей. Они сообщили, что стрелок на втором этаже.

Войдя в здание, он услышал, что человек спускается вниз по лестнице. Константин спрятался за стену и дождался пока Бекмансуров поравняется с ним. Когда это произошло, полицейский потребовал бросить оружие, но преступник ответил выстрелом. После этого Константин открыл огонь по Бекмансурову.

«Прошло секунды полторы – всё очень быстро», - отметил лейтенант.

После стрелок упал, а полицейский смог подойти к нему и зафиксировать руки.

Обезоружив Бекмансурова, Константин спросил, зачем тот устроил стрельбу. Преступник не ответил, а лишь попросил снять с него маску.