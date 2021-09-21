«Нужно бежать и спасать людей»: обезвредивший пермского стрелка подробно показал произошедшее
Младший лейтенант полиции Константин Калинин подробно рассказал о том, как ему удалось 18-летнего Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в университете в Перми. Видео с рассказом правоохранителя было опубликовано на портале МВД.
По его словам, до здания университета лейтенант добежал меньше чем за минуту, поскольку здание ГИБДД, где он находился, располагается в 200 метрах.
По пути к вузу Константин встретил бегущих людей, который просили о помощи.
«Я думал только о том, что нужно бежать и спасать людей», - признался он.
Уже у здания полицейский увидел спрыгивающих со второго этажа людей. Они сообщили, что стрелок на втором этаже.
Войдя в здание, он услышал, что человек спускается вниз по лестнице. Константин спрятался за стену и дождался пока Бекмансуров поравняется с ним. Когда это произошло, полицейский потребовал бросить оружие, но преступник ответил выстрелом. После этого Константин открыл огонь по Бекмансурову.
«Прошло секунды полторы – всё очень быстро», - отметил лейтенант.
После стрелок упал, а полицейский смог подойти к нему и зафиксировать руки.
Обезоружив Бекмансурова, Константин спросил, зачем тот устроил стрельбу. Преступник не ответил, а лишь попросил снять с него маску.