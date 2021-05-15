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«До смешного мало»: российский комментатор пожаловался на свою зарплату от 600 тысяч рублей
15 мая, 2021 19:46
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Российский футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал, что получает всего от 600 тысяч рублей в месяц.
«Считаю, что я зарабатываю до смешного мало - с моим опытом работы, моим статусом и количеством рекламы», - сказал он в интервью YouTube-каналу «Sports Интервью».
Черданцев привёл в пример своего коллегу из Италии, который который ведёт шоу о футболе и зарабатывает 500 тысяч евро в год.
Георгий Черданцев - спортивный комментатор и телеведущий. Он работал на телеканалах НТВ и «НТВ-Плюс», в последние годы сотрудничает с каналом «Матч ТВ».
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