«До смешного мало»: российский комментатор пожаловался на свою зарплату от 600 тысяч рублей

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Российский футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал, что получает всего от 600 тысяч рублей в месяц.

«Считаю, что я зарабатываю до смешного мало - с моим опытом работы, моим статусом и количеством рекламы», - сказал он в интервью YouTube-каналу «Sports Интервью».

Черданцев привёл в пример своего коллегу из Италии, который который ведёт шоу о футболе и зарабатывает 500 тысяч евро в год.

Георгий Черданцев - спортивный комментатор и телеведущий. Он работал на телеканалах НТВ и «НТВ-Плюс», в последние годы сотрудничает с каналом «Матч ТВ».