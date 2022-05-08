Новости – Люди
Люди
Дмитрия Рогозина забанили в YouTube – видео с ним удаляются
8 мая, 2022 19:00
1 мин
1 мин
Youtube
Видеосервис YouTube начал удалять видеоролики с канала Roscosmos Media, принадлежащего «Роскосмосу». С канала удаляются материалы с участием главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. Об этом заявил глава пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец.
По его словам, сервис удалил все видео, где был запечатлён Рогозин.
Позднее появились сообщения о том, что с канала Roscosmos Media начали удаляться другие материалы, а не только с участием Рогозина.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости