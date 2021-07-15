Дмитрий Рогозин в Twitter вступил в перепалку с Любовью Соболь
В Twitter заметили перепалку главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с юристом Любовью Соболь - соратницей оппозиционера Алексея Навального. Повод - видео навальнистов о том, что глава госкорпорации владеет земельными участками на 350 млн рублей.
В ролике говорилось, что «Роскосмос» в 2020 году отметился в два раза меньшим количеством пусков, чем планировалось. При этом зарплата главы корпорации составила 83 млн рублей - это в шесть раз выше доходов директора NASA.
На это Рогозин отреагировал, назвав команду Навального «лживыми подонками» и «крысами». Потом он удалил пост, но скрины сохранились у Соболь.
Она опубликовала их у себя в Twitter. Соболь упрекнула Рогозина в том, что он не посодействовал освобождению журналиста Ивана Сафронова, хотя показывает себя «крутым и влиятельным, когда речь идет об оппозиции». Юрист заметила, как Рогозин «продал партию, обменял на хорошую квартирку, должность и карьеру для себя и сына». На это глава госкорпорации заявил, что ему пришлось оставить пост председателя, хотя он еще два года оставался ее активистом. На перепалку обратили внимание «Открытые медиа».
Напомним, Рогозин занял пост руководителя «Роскосмоса» в 2018 году. Заработок чиновника ежегодно только увеличивается, причем на несколько десятков миллионов.