Дмитрий Песков заявил о необходимости регулировать «параллельный мир» интернета

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В Кремле заявили о «необходимости регулировать параллельный мир интернета». Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Интернет - это просто уже параллельный мир», - сказа Песков. По его словам, именно поэтому здесь необходим контроль и регулирование всех вопросов.

Песков отметил, что влияние интернета в современном мире растет и вместе с этим «появляются новые риски». Этим должен заниматься Роскомнадзор, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Дмитрий Песков рассказал об использовании сервиса Zoom в Кремле.