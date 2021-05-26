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Дмитрий Песков заявил о необходимости регулировать «параллельный мир» интернета
26 мая, 2021 13:53
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Kremlin Pool/Global Look Press
В Кремле заявили о «необходимости регулировать параллельный мир интернета». Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Интернет - это просто уже параллельный мир», - сказа Песков. По его словам, именно поэтому здесь необходим контроль и регулирование всех вопросов.
Песков отметил, что влияние интернета в современном мире растет и вместе с этим «появляются новые риски». Этим должен заниматься Роскомнадзор, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Дмитрий Песков рассказал об использовании сервиса Zoom в Кремле.
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