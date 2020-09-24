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Дмитрий Песков усугубил высказанные правительством опасения по поводу регионов

Кирилл Савушкин
24 сентября, 2020 13:41
1 мин
Photo
Flickr

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил доносившееся из правительства высказывание о регионах. Речь идет о словах вице-премьера Андрея Белоусова, заявившего о том, что на восстановление регионов уйдет не менее двух лет.

Комментируя фразу чиновника, 24 сентября, в ходе своего разговора с журналистами, Песков отметил следующий фактор: «Здесь нужно действовать очень аккуратно, с одной стороны очевидно, что предстоит поддерживать регионы, с другой стороны важно избежать, об этом говорил [президент России Владимир] Путин неоднократно, ситуации, когда регионы просто несли непосильный груз на своих плечах, коммерческих долгов».

Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что регионы поддерживались не только во время пандемии, но и последние 10 лет, передает издание «Известия».

темы
Дмитрий Песков
Андрей Белоусов
регионы
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