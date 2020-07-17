Дмитрий Песков прокомментировал судьбу Минских соглашений

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил о том, что Россия многократно выражала свою обеспокоенность относительно неисполнения Украиной Минских соглашений.

Ранее стороны соглашения встретились в Париже для подписания парижских договоренностей с тем, чтобы придать новое дыхание Минским соглашениям.

Дмитрий Песков отметил, что ни одно, ни другое соглашение не исполняется, его положения игнорируются украинской стороной. Подобное поведение украинской стороны не приближает стороны к разрешению сложившегося на востоке Украины конфликта.

При этом звучащие с украинской стороны заявления о неактуальности Минских соглашений вселяют во власти России обеспокоенность, сообщает издание «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что партия Захара Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса.