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Дмитрий Песков призвал не читать Telegram-каналы после сообщений об «Азовстали»
12 мая, 2022 22:43
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Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
В Кремле прокомментировали сообщения о том, что Киев якобы выдвинул Москве ультиматум по «Азовстали» в Мариуполе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прокомментировал сообщение одного из российских Telegram-каналов, в котором говорилось, что киевские власти якобы поставили ультиматум Кремлю по «Азовстали». Там говорилось, что Киев угрожает жизни пленным российским военным и полным выходом из переговорного процесса.
«Не читайте эти Telegram-каналы», - сказал Песков, его слова приводит «РИА Новости».
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