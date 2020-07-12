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Дмитрий Песков поделился с публикой своим оптимизмом

Кирилл Савушкин
12 июля, 2020 16:07
1 мин
Photo
Flickr

Официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков верит в то, что худшее уже позади. По его словам, второй волны коронавируса в стране можно избежать.

По словам пресс-секретаря, власти показали свой профессионализм и спасли всю Россию от огромных потерь. «Я, наверное, выражу свою личную точку зрения, что все ведомства, все министерства, все структуры правительства и в целом руководство страны сработали как слаженный механизм во время этого кризиса», — заявил главный рупор Кремля. Однако господин Песков просит не расслабляться, так как впереди Россию ждет экономический кризис.

В ряде регионов России по-прежнему сохраняются ограничения, такие как продажа алкоголя или ношение масок в общественных местах. При резком повышении количества заболевших также вводится карантин.

темы
Дмитрий Песков
коронавирус
пандемия
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