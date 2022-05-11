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Дмитрий Песков отреагировал на исключение издания «Медуза»* из кремлевского пула
11 мая, 2022 14:09
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Официальной резиденции президента РФ Владимира Путина пояснили, почему интернет-издание «Медуза»* удалили из кремлевского пула.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, журналисты вышеупомянутого СМИ больше не смогут задавать ему вопросы во время ежедневных телефонных брифингов, поскольку «это медиа перестало быть российским» и при этом не имеет аккредитации Министерства иностранных дел как зарубежное СМИ.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что «Медуза»* перестала иметь какое-либо отношение к России, поскольку все связи разорваны, передает ТАСС.
*Минюст включил «Медузу» в реестр СМИ-иноагентов.
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