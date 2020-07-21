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Для россиян составили список автоматически продлеваемых льгот и выплат в 2020 году

Лилия Караева
21 июля, 2020 17:30
2 мин
Рубль
Piqsels.com

Правительство России составило список документов, льгот и выплат, которые автоматически продлеваются в этом году. Они не требуют сбора бумаг и подачи заявления.

Если период выплаты пособия по безработице истек 1 марта, оно пролонгируется еще на три месяца. На шесть месяцев продлена субсидия на оплату услуг ЖКХ, если право на нее истекает с 1 апреля по 1 октября.

До начала октября сохранятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до трех лет, если размер дохода на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

Если срок действия паспорта или водительского удостоверения заканчивается с 1 февраля по 15 июля, то документы можно заменить до 31 декабря.

Для оформления ОСАГО до 30 сентября не потребуется диагностическая карта, однако ее все равно нужно сделать до 31 октября.

С 1 марта по 1 октября на полгода продлят установленную группу инвалидности, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что выплаты работающим с коронавирусными пациентами врачам в России продлят до конца лета.

темы
Россия
льготы
выплаты
документы
продление
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