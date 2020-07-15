Общество
Для россиян откроется порядка 60 официальных магазинов Xiaomi
15 июля, 2020 20:59
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Фото: Flickr
В России в ближайшее время откроется сеть монобрендовых магазинов Xiaomi, сообщает компания Inventive Retail Group. Она управляет фирменными магазинами Apple, Samsung, Sony, Lego, Nike и другими.
По информации ФБА «Экономика сегодня», открытие первого магазина Xiaomi состоится 22 июля в торговом центре FORT Отрадное на севере Москвы.
Всего же Inventive Retail Group планирует открыть в России до 60 магазинов Xiaomi. Как отмечается, персонал магазинов проходил подготовку в учебных центрах компании.
Xiaomi Corporation — китайская корпорация, основанная Лэй Цзюнем в 2010 году, занимает третье место в мире и Китае по объёму производства смартфонов.
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