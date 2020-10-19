Для российской оппозиции разработали стельки с атропином

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Российский инновационный медицинский центр «Sanatera» создал ортопедические стельки с содержанием атропина, который нейтрализует отравляющее вещество «Новичок» и другие яды.

«После случая с Алексеем Навальным, мы решили запустить в продажу ортопедические стельки, пропитанные атропином. Действие яда блокируется лекарством в стельках, которое проникает в организм через кожу ног, тем самым гарантирует полную безопасность здоровья человека», - заявила представитель медцентра, Елизавета Фокина. – «Стельки созданы для того, чтобы люди были в полной безопасности и не боялись отравиться ядами, отстаивая свои политические взгляды и убеждения».

Стоит отметить, что атропин вводился Навальному во время его нахождения в отделении реанимации больницы скорой помощи. Вовремя оказанное лечение спасло жизнь политика.