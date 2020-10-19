Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Для российской оппозиции разработали стельки с атропином

Дмитрий Байков
19 октября, 2020 12:21
1 мин
1
фото: Flickr

Российский инновационный медицинский центр «Sanatera» создал ортопедические стельки с содержанием атропина, который нейтрализует отравляющее вещество «Новичок» и другие яды.

«После случая с Алексеем Навальным, мы решили запустить в продажу ортопедические стельки, пропитанные атропином. Действие яда блокируется лекарством в стельках, которое проникает в организм через кожу ног, тем самым гарантирует полную безопасность здоровья человека», - заявила представитель медцентра, Елизавета Фокина. – «Стельки созданы для того, чтобы люди были в полной безопасности и не боялись отравиться ядами, отстаивая свои политические взгляды и убеждения».

Стоит отметить, что атропин вводился Навальному во время его нахождения в отделении реанимации больницы скорой помощи. Вовремя оказанное лечение спасло жизнь политика.

темы
Россия
Алексей Навальный
оппозиция
Новичок
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!