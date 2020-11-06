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Для общественной безопасности в Москве планируют создать спецполки полиции

Лилия Караева
6 ноября, 2020 15:26
2 мин
МВД
Flickr

В московской полиции готовят масштабную реорганизацию и планируют создать специальные полки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В рамках изменений в спецполка будут реорганизованы 1-ый и 2-ой оперативные полка, отвечающие за охрану общественного порядка на массовых мероприятиях. Серьезные сокращения ожидаются в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями.

Ожидается ликвидация Инженерно-саперного центра. В новом подразделении появятся должности старшего сапера, старшего инженера, юрисконсульта и другие.

«Известия» направили запрос в МВД для подтверждения информации, но оперативного ответа не последовало.

1-ый полк отвечал за патруль в лесопарках города и охрану общественного порядка и безопасности на пешеходных зонах.

2-ой полк работает при проведении общественно значимых мероприятий в разных регионах России. В частности, он был задействован при проведении зимней Олимпиады в Сочи, на Дне города в Москве. С 1999 по 2002 годы его бойцы обеспечивали общественный порядок в Чечне.

Ранее МВД России отказалось от разработки проекта закона, предполгающего введение ответственности за оскорбление полицейских в интернете.

темы
Москва
МВД
реорганизация
спецполка
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