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«Для государственных нужд»: россиян предупредили об изъятии дач

Марьям Ибрагимова
16 апреля, 2021 10:58
2 мин
Марьям Ибрагимова
16 апреля, 2021 10:58
2 мин
Natalya Loginova/Russian Look
Natalya Loginova/Russian Look

Жителям России пригрозили изъятием дач. Избежать данного недоразумения можно, но для этого необходимо бережнее относиться к своему участку. Как только загородный дом начнет прорастать зеленью и разваливаться, его могут отобрать. Об этом рассказала адвокат Ирина Зуй.

Как оказалось, председатели СНТ активно следят за дачниками, забросившими свои территории, и даже угрожают штрафами, хотя по закону не имеют права этого делать. А вот отобрать через суд участок можно – необходимо лишь доказать тот факт, что он угрожает безопасности окружающих. Например, может случиться такое, что кто-то заберется в пустующий дом и подожжет его, и тем самым создаст опасную ситуацию для близлежащих домов.

Заброшенный участок может быть отобран для государственных нужд, а также при неверном использовании. Кроме того, загородный дом могут конфисковать, если владелец объекта был судим или если местные власти захотят запустить комплексное развитие района, передает «Московский комсомолец». Адвокат порекомендовала гражданам внимательнее вчитываться в устав СНТ.

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Россия
Дача
Изъятие
Загородная недвижимость
СНТ
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