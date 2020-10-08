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Для борьбы с нелегальными колл-центрами в столичных СИЗО раздевают арестантов

Кирилл Савушкин
8 октября, 2020 17:40
1 мин
Photo
Flickr

Мобильное мошенничество, ставшее настоящим промыслом среди содержащихся в СИЗО заключенных, сподвигло ФСИН к усилению процедуры обыска. Всех несогласных отправляют в карцер.

В свою очередь общественники также обратили внимание на вновь введённую процедуру полного оголения, которую большинство арестантов считает унизительной.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева заявила: «Это во всех СИЗО столицы сейчас происходит, подтверждаю как член ОНК. Если раньше сотрудник закрывал глаза на то, что заключенный в трусах, пощупал и все, то сейчас работники исполняют все требования. В большей степени недовольны заключенные, скажем так, криминальной направленности. Конечно, это принижает достоинство и обычных заключенных, но они не поднимают шум, как первые. Преимущественно возмущены персонажи с татуировками».

Несмотря на то, что данная процедура не запрещена законом, ранее сотрудники ФСИН приняли решение не применять данную меру из уважения к личному достоинству арестантов. Однако после активизации «тюремных» колл-центров они изменили своё решение, передает gazeta.ru.

темы
ФСИН
СИЗО
мошенничество
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