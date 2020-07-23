Для «Ангары» будет разработан водородный двигатель

Общество

Фото: Новые известия

Госкорпорация «Роскосмос» решила создать водородный двигатель для ракеты повышенного тяжелого класса «Ангара».

Это позволит создать носитель повышенной грузоподъемности, а впоследствии и ракету с многоразовыми ступенями, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко, в ответ на сообщения об успешном запуске ракеты Space X, рассказал о новых планах российской компании.

Представитель «Роскосмоса» рассказал о планирующихся запусках двух новых ракет в этом году. Также, со следующего года, компания хочет возобновить Лунную программу.

Тем не менее, Устименко нашел в себе силы оценить успех американских коллег по цеху: «В космосе всякое случалось, и обязательно надо иметь минимум две транспортные системы, способные обеспечить присутствие экипажей разных стран на борту МКС».