По состоянию на 22 июля 10:30
Заболевших789 190
За последние сутки5 862
Выздоровело572 053
Умерло12 745
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Для «Ангары» будет разработан водородный двигатель

Артем Денисов
23 июля, 2020 07:49
1 мин
ракета
Фото: Новые известия

Госкорпорация «Роскосмос» решила создать водородный двигатель для ракеты повышенного тяжелого класса «Ангара».

Это позволит создать носитель повышенной грузоподъемности, а впоследствии и ракету с многоразовыми ступенями, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко, в ответ на сообщения об успешном запуске ракеты Space X, рассказал о новых планах российской компании.

Представитель «Роскосмоса» рассказал о планирующихся запусках двух новых ракет в этом году. Также, со следующего года, компания хочет возобновить Лунную программу.

Тем не менее, Устименко нашел в себе силы оценить успех американских коллег по цеху: «В космосе всякое случалось, и обязательно надо иметь минимум две транспортные системы, способные обеспечить присутствие экипажей разных стран на борту МКС».

темы
ракета
двигатель
ангара
1 мин