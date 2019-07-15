Как «Джон от Бога» убил «Джека Восьмёркина»

По обыкновению, безвременная кончина очередного замечательного деятеля искусства и культуры влечёт за собой на страницах изданий некролог в стиле «Знаете, каким он парнем был?». На сей раз мы решили пойти другим путём.

Официально смерть Александра Кузнецова, известного всему бывшему СССР ролью Джека-Восьмёркина, наступила по вполне естественным причинам. В 2014 году, актёр, находясь на гастролях, начал испытывать затруднения в мочеиспускании:

— Проснулся среди ночи, пошёл в туалет и… не смог помочиться, — откровенно говорил он в передачах у Бориса Корчевникова и Андрея Малахова, авторы которых любят задолго до кончины «провожать в последний путь» ещё живых актёров, шокируя нарушенной речью и поблекшим ввиду болезни внешним видом, а после кончины собирать всех их жён, любовниц, брачных и внебрачных детей.

Зачем?! Глупый вопрос чтобы рассказать миру, успешно ли разделено наследство. Узнать, что испытали друзья и близкие, в момент, когда узнали, что человек, обеспечивавший своей популярностью их существование, умер. Показать, как они передерутся в студии, упрекая друг друга в том, кто первым перестал выносить горшки и менять подгузники, и кто именно попросил отключить от систем жизнеобеспечения безнадёжного больного?

Александр Кузнецов был действительно классным. Его жизнь и ранний уход чем-то напоминает трагическую судьбу Савелия Крамарова. Судите сами.

Оба актёра:

запомнились ролями эдаких «рубах-парней»

источали позитив и являлись фанатичными адептами здорового образа жизни

рванули на Запад, как только это стало возможным

играли в США на второстепенных и эпизодических ролях

на последнем этапе жизни вернулись в Россию

были ошарашены страшным диагнозом, взявшимся непонятно откуда (Краморов – рак толстой кишки, Кузнецов – простаты)

И ещё — оба актёра, узнав о смертельном диагнозе, ударились в нетрадиционные методы лечения.

Осуждать их за это не имеет никакого морального права никто. Ни те, кто столкнулся со страшной болезнью и победил, как например, знаменитый телевизионный ведущий Владимир Познер, которому онкологический диагноз «рак предстательной железы» поставили ещё в 1993 году

Но российско-французско-американский журналист и автор самых интеллигентных передач на отечественном телевидении, сделавший ставку на экспериментальные по меркам того времени, но, всё же, медицинские методы борьбы с болезнью, не только победил недуг, но и спустя 20 лет согласился стать послом международной программы «Вместе против рака» (Stand Up to Cancer).

С Александром Кузнецовым всё было иначе. Родившись в 1959 году в селе Петровка Приморского края, он был настоящим self-made man даже по меркам советских перестроечных 80-х.

Отучившись в Московском авиационном институте целых 5 лет и осознав, что «радиоэлектроника летательных аппаратов» — это не его занятие, будущий актёр пришёл в «Щуку» (Театральное училище имени Б.В. Щукина). По окончании училища, в 1985 году, его приняли в престижный театр на Малой Бронной, а уже спустя год он снимался в одной из самых популярных и любых аудиторией картин перестроечной эпохи «Джек Восьмёркин — «американец», которая стала для него пророческой.

Волею судьбы парнишка — Яшка Восьмёркин! — оказывается заброшен во время Гражданской войны в Соединённые Штаты, где быстро впитывает «алгоритмы» американского образа жизни. Вернуться в систему координат постреволюционной России его заставляет «чистой воды прагматика». Парень узнаёт, что отныне земля принадлежит крестьянам, а это значит, что… в России можно сделать неплохой бизнес.

Восьмёркин влезает в долги, заняв деньги у местного кулака Скороходова. Посадив семена отборного вирджинского табака, он собирает «деревенских джентльменов» на брифинг, угощая их сигарой. Курнув, сельчане по достоинству оценивают «заморскую хреновину», но… узнав, что вторую, третью и последующие сигары Восьмёркин готов продавать только за пять копеек, искренне негодуют, называя его спекулянтом.

А тут ещё Скороходов грозится вырвать золотой зуб за долги и забирает сигары, так как расплатиться с ним Джеку-Яшке нечем. Перемолов сигары на крупомолке, Скороходов продаёт русским людям «Американскую махру» по рублю за стакан, и… крестьяне охотно покупают его «продукт».

Сегодня можно посмеяться над беззлобной музыкальной комедией, а режиссёру Евгению Татарскому было не до смеха. Ведь его работу, снятую по сути о том, как заморский парнишка с насквозь капиталистическими взглядами приходит в коммуну, только потому, что ему некуда больше идти… положили на полку. В 1986 году это была та ещё крамола!

А вот в 1988 году, когда консерватора Сергея Лапина на Гостелерадио СССР сменил более либерально настроенный Александр Аксёнов, фильм вышел на экраны. Картина, которая была колоссальным риском для всей съемочной группы (в советские времена снимать фильмы о деревнях голодных двадцатых годов в комедийном ключе могли счесть настоящим кощунством), пришлась зрителю по душе.

Но, сыграв «американца» в кино Кузнецов вскоре осознал, что вслед за уходящим в историю советским кинематографом в постсоветской России на долгие годы воцарится настоящий кинотрэш. И эмигрировал из страны, несмотря на то, что популярность актёра была на пике.

Его последней значимой работой в Союзе был детектив каменного века «Две стрелы», где в тандеме с Ольгой Кабо он сыграл художника-правдоруба по кличке Ушастый, погибающего в финале за «правду-матку».

А дальше… жизнь получила крутой поворот. Александра пригласили в картины в 13-серийный фильм «Аляска Кид» и художественную киноленту «Бегущий по льду». Озвучивание и досъёмки были в Голливуде. Упускать такой шанс? Это было бы, действительно, глупо. И Кузнецов воспользовался.

Актёром первой величины ему стать не удалось. Но на его балансе добрый десяток второстепенных и эпизодических ролей в проектах, начиная с «Беверли-Хиллз 90210» и заканчивая «Санта-Барбарой», где Александр Константинович тоже умудрился сняться в эпизоде.

Очевидный дефицит ролей компенсировал работой бизнес-тренера, подрабатывал в актёрских школах и школах ораторского искусства. Со своим жизнелюбием, оптимизмом, лучащимися радостью глазами, неизменной голливудской улыбкой вполне интегрировался в жизни США.

Но когда в России кинематограф стал «несколько оттаивать», вернулся и успешно снимался у нас. «Дикий-3», «Зверобой-4», «Кодекс чести-5». Ну, понятно.

Мог ли согласиться человек, который «зарабатывает» лицом и безупречной физической формой на нескончаемые и донельзя мучительные курсы химиотерапии, в результате которых люди теряют волосы и начинают напоминать живых мертвецов? Вопрос жестокий, но, увы, риторический.

Тем более информация о том, что рак уже на третьей стадии, стала настоящим шоком. Активный в соцсетях актёр бросил клич о помощи, рассказав о своей проблеме на фейсбук. И понеслось

Первой откликнулась на проблему актриса Марина Трошина, выдержавшая успешно схватку с онкологическим заболеванием благодаря «Джону от Бога» из Бразилии.

Целитель, якобы, добивается фантастических успехов, оперируя больных… без наркоза, вкручивая им проволоку в нос. После таких пыток даже онкологические больные на четвёртой стадии чувствуют себя значительно лучше. Может быть, потому что перестают подвергаться истязаниям? «Джон от Бога» — медийный персонаж, уступающий в популярности Гарри Поттеру, но имеющий широкую рекламу в социальных сетях.

Его паблик начинается словами:

Для некоторых, само это понятие не внушает доверия, а даже вызывает неприязнь. Да, действительно, в наше время очень много людей, которые называют себя медиумами, целителями и даже магами, но на деле оказываются всего лишь шарлатанами…

На этом бы и остановиться. Но Александр Константинович, видимо, уповал на чудо, как уповали на него Александр Абдулов, Анна Самохина, доверявшие на последней стадии своего заболевания свою жизнь не врачам, а клиническим подонкам — шаманам, экстрасенсам, ведуньям, колдуньям и прочей нечисти, которая почему-то не преследуется в уголовном порядке.

После программы Бориса Корчевникова, в которой актёр рассказывал о положительном эффекте лечения у бразильского чудо-садиста, Александр Кузнецов, по всей видимости, оказался в поле зрения у российских коллег южноамериканского шарлатана.

И когда после краткого облегчения наступило резкое ухудшение, ему предложили выложить миллион рублей отечественные «Сергеи Ивановичи» из подмосковной Дубны. Они лечили угасающего актёра секретными «ультрамегазвуковыми» волнами. Мерзавцы подключали умеревшего к целебному «музыкальному звукоряду», от которого актёр, по заверению близких, впадал в депрессивное состояние и страдал ещё больше.

К страданиям физическим, описать которые невозможно, подключались страдания иного рода. Понимал ли Александр Константинович, что «ловушка нетрадиционного лечения» захлопнулась и время, которое могло быть потрачено на лечение вполне традиционное, упущено? Рискнём предположить, что да.

Закончилось всё так, как заканчивается всегда. Замечательный российско-американский актёр скончался. На канале «РТР» состоялась прощальная разборка между детьми и многочисленными жёнами покойного, обвинявшими друг друга наперебой в том, что когда актёр оказался смертельно болен, он перестал быть нужен всем и сразу

Пожалуй, нельзя не согласиться с Малаховым, который констатировал печальный факт, сказав о том, что в наше время человек вызывает закономерный интерес окружающих, только пока он может приносить деньги и рейтинги. Пообещали, что данная передача станет официальным обращением её создателей в Следственный комитет. И «Сергеев Иванычей» из Дубны привлекут по линии российской полиции, а заморских сукиных сынов по линии Интерпола.

Но… воз и ныне там. В стране, где за неуважение к власти или за неосторожно опубликованную картинку Штирлица в эсэсовской форме можно схлопотать «двушечку», получив волчий билет, «Джоны от Бога» и «Сергеи Ивановичи, исцеляющие песнями «На-На» и постоянно требующие от умирающих «Дай-дай», разворачивают всё более широкую рекламную компанию в сети, вытягивая деньги из умирающих.

Такая история.