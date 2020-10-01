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Disney снимет приквел картины «Король Льв»

Артем Денисов
1 октября, 2020 01:50
1 мин
Король Лев
Кадр из мультфильма «Король Лев» (1994)

Студия Walt Disney занимается разработкой приквела анимационной картины «Король Лев».

В ней будет рассказываться о становлении Муфасы. В качестве режиссера одобрен Барри Дженкинс, получивший в 2017 году премию «Оскар» за фильм «Лунный свет». Писать сцерарий доверили автору ремейка «Короля Льва» 2019 года Джефф Натансон.

Мультфильм будут создавать с помощью фотореалистичной технологии, которую ранее использовал в работе режиссер ремейка Джон Фавро, сообщает «Газета.ру».

Мультфильм «Король Лев» вышел на экраны в 1994 году. 25 лет спустя вышел ремейк картины.

темы
мультфильм
анимация
Disney
1 мин