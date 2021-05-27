«Дырявая аура» вынудила дочь экс-губернатора Пензенской области отдать гадалке 16 млн рублей

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Дочь бывшего губернатора Пензенской области Василия Бачкарева Наталья Бочкарева попалась в Москве на уловку мошенников и выдала гадалке 16 миллионов рублей из-за «дырявой ауры».

Все дело в том, что какое-то время назад молодой человек Бочкаревой заявил о том, что кто-то наложил на неё порчу, а после дал контакты «специалиста» — гадалки.

Недолго думая, дочка экс-главы региона за несколько сеансов отдала провидице 16 миллионов рублей, а потом пропала. Парень, кстати, тоже пропал. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы, передаёт Telegram-канал Baza.