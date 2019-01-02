Как директора Burger King убили за 400 рублей

29-летняя Ирина Ахметова, мама 8-летней дочери, жена поднявшего тревогу после её исчезновения мужа, директор ресторана быстрого питания Burger King, расположенного в московской «Тройке», стала жертвой 39-летнего Виталия Чикирёва. Кто он?

Тот, кем сегодня принято гордиться взахлёб. Тот, о ком киношники и телевизионщики снимают фильмы и сериалы. Бывший спецназовец, участвовавший в нескольких командировках в Чечню. Бывший боец московского ОМОНа, которого конвоировали на допрос, страхуя друг друга, сразу несколько его коллег.

А ещё – конченый подонок, рецидивист, судимый в первый раз за разбой, второй раз за изнасилование. В общем, Виталий Чикирёв — это «Брат-3». Помните легендарные фильмы Балабанова, «подарившие» нам образ обезбашенного спецназовца-срочника, возвращающегося из горячей точки и убивающего людей с лёгкостью, с которой далеко не каждый сможет раздавить муравья? Прошу любить и жаловать. Это Виталик Чикирёв, по данным некоторых СМИ принимавший также участие в конфликте на востоке Украины.

Просим «любить и жаловать».

Живой Ирину Ахметову видели в последний раз 23 декабря в торгово-досуговом комплексе «Тройка» на Верхней Красносельской, в Москве.

Закончив работу, Ирина намеревалась уехать на личном автомобиле домой, в Тулу, о чём сообщила по телефону своему мужу Дмитрию. По дороге Ирина должна была забрать троих попутчиков. Ахметова была пользователем сервиса BlaBlaCar, который даёт возможность окупить водителям маршрут из пункта «А» в пункт «Б» и помогая пассажирам дёшево и достаточно быстро добраться до места назначения.

Для справки: на сегодняшний день сервис BlaBlaCar плотно «оккупирован» «бомбилами». Приобретая «скотовозку» — микроавтобус, техническое состояние которого оставляет желать лучшего, и по нескольку раз в день выполняя рейсы из одного города в другой, они создают конкуренцию легальным перевозчикам и уклоняются от налогообложения. Народу, однако, нравится.

Но в последнее время ГИБДД в тандеме с контрольно-ревизионными органами России уделяют самое пристальное внимание такого рода перевозкам, останавливая микроавтобусы на трассах, интересуясь, не занимается ли водитель коммерческими перевозками.

— Кого везёте? — спрашивает инспектор, остановивший автомобиль.

— Родственников! — бодро отвечает водитель, в машине которого нередко находится «солянка» из пяти русских, четырёх кавказцев, троих азиатов. «Продуктивный диалог», подкреплённый тысячной купюрой помогает решить вопрос и ехать дальше.

Разумеется, занимавшая высокий пост в системе ресторанов быстрого питания Burger King Ирина Ахметова к числу «бомбил» не относилась и относиться не могла. Стоимость поездки из Москвы в Тулу через BlaBlaCar колеблется в диапазоне от 250 до 400 рублей в зависимости от комфортабельности автомобиля и притязаний водителя. То есть, максимальной суммой дохода директора Burger King 29-летней Ирины Ахметовой могли бы стать 1200 рублей.

Стоило ли рисковать?

Расстояние от Москвы до Тулы – 182 километра — чуть меньше 2,5 часов без учёта пробок. Ирина ехала поздно вечером после напряженного рабочего дня. Попутчик для уставшей женщины за рулём — неплохой вариант для того, чтобы не уснуть в дороге.

К тому же предлагаемые обстоятельства нашей непростой реальности диктуют даже вполне состоятельным людям, к которым можно было причислить, в том числе Ирину, владельца вполне солидной Audi, рачительно относиться к денежным средствам.

Бизнесмены, директора ресторанов, владельцы служб такси, заводов, газет, пароходов только на моей памяти не раз и не два предлагали услуги водителей BlaBlaCar, получая чисто символический доход и руководствуясь философией, согласно которой каждое твоё действие, должно приносить доход или, как минимум, позволять тебе «уходить в ноль» по затратам.

Опасно ли это?

И да, и нет. Пассажир не имеет никаких данных об опыте владельца автомобиля и уровне его усталости. Однажды в пять утра на трассе М1 мне пришлось будить водителя, позиционировавшего себя в дороге, как ветерана боевых действий в Чечне и майора ФСБ в отставке, но прикорнувшего на скорости 120 км/ч.

Водитель, в свою очередь, почти ничего не знает о том, кто садится к нему в автомобиль. Акцент на слове «почти». Сервис BlaBlaCar имеет систему отзывов, которые может оставить водитель на пассажиров, а пассажиры на водителя. При этом человек, зарегистрированный на BlaBlaCar, может быть «новичком», «экспертом» или «амбасадором» (последние два статуса присваиваются после определённого количества успешно завершённых поездок как в роли пассажира, так и в роли водителя).

Система беспристрастна. Есть те, у кого только положительные отзывы, есть те, кем попутчики или водитель остались не слишком довольны (опоздал, сел в машину пьяным, буянил в дороге).

К слову, вычислить случайного и потенциально опасного «бомбилу» достаточно легко. Они регулярно меняют аккаунты (регистрироваться можно через Facebook или Вконтакте). Но и защитить себя от неадекватных пассажиров можно точно так же, посмотрев, есть ли опыт предыдущих поездок (если таковые вобще были).

Ирину Ахметову погубило то, что у нее было выставлено автоматическое подтверждение регистрации пассажиров на её автомобиль либо, как вариант, подтверждая регистрацию своих пассажиров вручную, она не обратила внимание на полное отсутствие опыта поездок и, как следствие, отзывов.

Таких отзывов и быть не могло. Чтобы не иметь ненужных свидетелей запланированного преступления, ублюдок, лишивший жизни 29-летнюю женщину, мать 8-летней малышки, создал несколько фейковых аккаунтов (сделать это анонимно — проще пареной репы, купив у азиатов пару сим-карт с рук) и забронировав все места в её автомобиле.

В назначенное время, когда Чикирёв сел в Audi Ирины, они ещё немного подождали «женщину и ребёнка», которые должны были ехать вместе с ними. Но, конечно же, больше пассажиров не было. Машина тронулась в путь, ставший для Ирины последним.

Её супруг Дмитрий, дистанционно отследивший с помощью геолокации перемещение автомобиля Ирины, обнаружил, что последняя метка была в районе Серпухова.

Здесь Чикирёв и убил Ирину, скорей всего, попросив в срочном порядке остановить автомобиль “по нужде”. Тело преступник выбросил в лесополосе.

Муж Ирины, Дмитрий, не дождавшийся вестей супруги, стал бить в набат, обратившись в правоохранительные органы. А Чикирёв, тем временем, готовил автомобиль к продаже на запчасти, тщательно вымыв его снаружи и внутри. Но поднятый переполох заставил его отказаться от идеи. К поиску Ирины Ахметовой подключилась не только полиция, но и волонтёры.

Её чёрная Audi была обнаружена там, где — вдруг! — по прошествии времени, вновь “включился” телефон Ирины — в Ярославле, на стоянке одного из торговых центров. Без номеров.

А на телефон Дмитрия наяривали сукины дети, которые верещали в трубку:

— Ваша жена находится у нас, она под действием наркотиков, если хотите её получить, вы должны перевести 100 тысяч рублей…

Но чисто вымытый автомобиль без номеров красноречивее всего говорил и мужу, и отводившим глаза оперативникам, что Ирины нет в живых.

Милицейско-спецназовский опыт рецидивиста Чикирёва не уберёг его от ряда грубейших ошибок. Вскоре он был задержан в Гороховце и через некоторое время уже давал признательные показания дознавателю из Серпухова, тоже, к слову, женщине.

— Вы понимаете, за что вы задержаны?

— Да.

— За что?

— За убийство… девушки.

— Кого? Конкретно.

— Девушки…

— Фамилия, имя, отчество… Вам известны?

— Нет.

— Зачем вы это сделали?

— Пытался ограбить… живой.

— Признаёте свою вину?

— Да.

— Раскаиваетесь в содеянном.

— Да.

Кто-нибудь ему верит? Вопрос риторический.

Какой вывод извлечь из всей этой истории? Путешествуя по российским дорогам с помощью сервисов поиска попутчиков, мы подвергаем себя угрозе, которая может исходить от всех без исключения участников дорожного движения — уснувших водителей, пассажиров с криминальным прошлым и даже тех, кто надел форму, якобы, контролируя ситуацию на трассах, но, судя по стилю общения, мало чем отличается от представителей отечественного криминалитета. Знайте свои права. Не рискуйте безопасностью и жизнью из-за нескольких сотен рублей. Будьте осмотрительны в новом 2019 году.

Жизнь одна. Такая история.

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