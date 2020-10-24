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Суд Благовещенска (Амурская область) инициировал арест директора космического центра «Восточный» Романа Бобкова.

По данным источников, Бобков арестован по делу о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и подстрекательству к служебному подлогу до 22 декабря.

Как передает «Интерфакс», Бобков обвиняется в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме Восточный.