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Директор «Восточного» злоупотреблял у себя на работе и арестован

Кирилл Савушкин
24 октября, 2020 19:20
1 мин
Photo
Flickr

Суд Благовещенска (Амурская область) инициировал арест директора космического центра «Восточный» Романа Бобкова.

По данным источников, Бобков арестован по делу о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и подстрекательству к служебному подлогу до 22 декабря.

Как передает «Интерфакс», Бобков обвиняется в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме Восточный.

темы
арест
превышение полномочий
Восточный
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