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Общество
Директор «Восточного» злоупотреблял у себя на работе и арестован
24 октября, 2020 19:20
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Суд Благовещенска (Амурская область) инициировал арест директора космического центра «Восточный» Романа Бобкова.
По данным источников, Бобков арестован по делу о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и подстрекательству к служебному подлогу до 22 декабря.
Как передает «Интерфакс», Бобков обвиняется в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме Восточный.
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