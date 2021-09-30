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Директор школы №1570 Екатерина Орехова обратилась к родителям после угроз ученика
30 сентября, 2021 22:47
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yandex.ru
Директор школы №1570 Екатерина Орехова призвала родителей не бояться за жизнь учащихся. Она обнадёжила, что с автором поста, который обещал повторить «пермского стрелка», работают специалисты. Департамент образования и науки города Москвы пока не отреагировал на ситуацию.
Письмо Ореховой появилось сегодня в Facebook.
Полицейские нагрянули в школу 30 сентября 2021 года. Несмотря на предупреждения директора, многие родители не пустили детей в школу.
В сентябре 2021 года по студентам Пермского государственного университета (ПГНИУ) открыл огонь 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров. Во время задержания он был ранен, потом попал в больницу и умер.
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