Директор частного сафари-парка в Крыму отделался штрафом за нападение льва на экскурсии

Общество

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Владельцу сафари-парка «Тайган» в Крыму Олегу Зубкову назначили штраф за то, что в 2018 году посетительницу покусал лев. Руководитель доволен наказанием и благодарен судье за решение.

Районный суд в Крыму признал Зубкова виновным в оказании небезопасной услуги, не отвечающей требованиям безопасности. Это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.

Директор сказал телеканалу «360», что получил то, что хотел.

«Судья приняла наименьшее осуждающее решение — это штраф, причем он не максимальный, а сниженный до 400 тысяч рублей. Я благодарен судье», - заявил он.

Зубков пока не принял решение, будет ли обжаловать приговор. Он посоветуется с адвокатами, готова ли защита это делать.

В 2018 году туристка из Кирова Ольга Соломина заказала экскурсию «Прогулка со львами». Когда она стала фотографироваться с животным, лев укусил ее. Женщине потребовалась госпитализация.

«Тайган» - крупнейший частный сафари-парк в Европе. В нем живут более 2,5 тысяч зверей, включая около 60 львов.

Ранее в Хабаровске охрана парка не пустила спасателей к тонущему пенсионеру из-за карантина.