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Дыра космических масштабов — что известно об утечке на МКС

Кирилл Савушкин
1 октября, 2020 14:24
1 мин
Photo
Flickr

Отверстие, ставшее причиной утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на МКС, имеет размер от 0,6 до 0,8 миллиметра.

Об этом стало известно из сообщения руководителя полёта российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

«Площадь сечения этой негерметичности 0,2 квадратных миллиметра... что соответствует размеру возможного отверстия или трещины 0,6-0,8 миллиметра», - заявил Соловьев в ходе разговора с экипажем. Трансляцию переговоров ведёт НАСА, сообщает РИА «Новости».

Изначально, утечка воздуха была небольшой, однако с августа она увеличилась с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки. Экипажу пришлось дважды закрывал люки в модулях МКС и изолироваться в разных отсеках. В результате было установлено, что воздух уходит из российского модуля «Звезда».

темы
космос
утечка
МКС
1 мин