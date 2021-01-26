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Общество
Дипломаты сообщили о состоянии получивших ножевое ранение в Стамбуле россиян
26 января, 2021 03:03
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Фото: pixabay.com
Одного из российских туристов, на которых в Стамбуле напал злоумышленник с ножом, могут скоро выписать из больницы.
По данным генконсульства России в Стамбуле, двое пострадавших россиян находятся с различными травмами под контролем медиков, состояние третьего опасений не вызывает, в ближайшее время он может быть выписан из больницы.
Как говорят дипломаты, турок напал на туристов из-за бытового конфликта, нанеся многочисленные ножевые раны. Его удалось задержать, сообщает РБК.
Как сообщалось ранее, ранения получили две женщины и один мужчина.
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