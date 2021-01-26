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Дипломаты сообщили о состоянии получивших ножевое ранение в Стамбуле россиян

Артем Денисов
26 января, 2021 03:03
1 мин
Артем Денисов
26 января, 2021 03:03
1 мин
нож
Фото: pixabay.com

Одного из российских туристов, на которых в Стамбуле напал злоумышленник с ножом, могут скоро выписать из больницы.

По данным генконсульства России в Стамбуле, двое пострадавших россиян находятся с различными травмами под контролем медиков, состояние третьего опасений не вызывает, в ближайшее время он может быть выписан из больницы.

Как говорят дипломаты, турок напал на туристов из-за бытового конфликта, нанеся многочисленные ножевые раны. Его удалось задержать, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, ранения получили две женщины и один мужчина.

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