Диктаторский режим объявил об угрозе массового голода в стране
В Северной Корее сложилась напряженная ситуация с обеспечением населения продуктами. Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о возможной угрозе массового голода.
Выступая на пленуме ЦК Трудовой партии Северной Кореи, он отметил, что такое положение дел вызвано прошлогодним тайфуном, который сорвал план по выращиванию зерна. Ким Чен Ын распорядился принять меры для решения проблемы.
Правитель добавил, что борьба с обеспечением жителей одеждой и питанием затянулась в связи с продлением карантинных мер для предотвращения коронавирусной инфекции. Об этом пишет ТАСС.
В апреле Ким Чен Ын призывал готовиться к новому «Трудному походу». Так называют события середины 1990-х, когда в стране произошли жесточайший кризис и массовый голод.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как не допустил голод в Беларуси.