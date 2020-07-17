Диетолог заявил о безопасности чипсов для организма

Общество

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Развеян миф об опасности чипсов для организма.

Как сообщил диетолог Иван Алименко, их употребление в умеренных количествах не опасно. Однако людям с атеросклерозом и ожирением следует отказаться от чипсов из-за высокого содержания соли.

По словам эксперта, главная проблема чипсов не в составе, а в объеме употребления. Таким образом, если их употреблять в ограниченном количестве, то и разговоры о вреде чипсов не актуальны, сообщает радио Sputnuk.

Как сообщалось, ученые из Института исследования метаболизма Общества Макса Планка в Кельне утверждают, что за любовь к высококалорийной и насыщенной жирами пище отвечает группа нервных клеток в мозге.

Это ноцицептивные нейроны в гипоталамусе. Именно там располагаются центры эмоциональных реакций и репродуктивного поведения человека.

Активность этих нейронов в отделе главного органа центральной нервной системы и повышает аппетит, пишет «Naked science».