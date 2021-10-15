Москва намерена отнять помещение у правозащитной организации «Комитет за гражданские права»
Судебный пристав, охрана Департамента городского имущества Москвы (ДГИ) и сотрудники полиции незаконно выгоняют известную правозащитную организацию «Комитет за гражданские права» Андрея Бабушкина из помещения. Сообщение сотрудников появилось в группе Facebook «Градус ТВ».
Комитет имеет долги за коммунальные услуги и аренду. ДГИ не хочет учитывать тот факт, что это общественная организация живет за счет пожертвований и не всегда может вовремя платить покрывать все долги. Комитет договорился об отсрочке по оплате после заседания суда первой инстанции (решение даже не вступило в силу), однако чиновники пришли выгонять общественников из офиса.
В 2013-2015 годах Департамент городского имущества Москвы незаконно сносил столичные общественные автостоянки, несмотря на наличие оплаты аренды земли и отсутствия долгов по коммунальным услугам. Эти стоянки стали неудобны Москве из-за повсеместного внедрения платных парковок.