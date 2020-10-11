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Девушка с зонтом на Красной площади лишила силовиков покоя

Кирилл Савушкин
11 октября, 2020 17:47
1 мин
Photo
Flickr

В Москве на Красной площади правоохранители оперативно среагировали на появившуюся в их поле зрения девушку. Причиной стал красно-белый зонт.

Поолиция задержала Дину Авсюкевич когда заметила атрибут цвета флага Беларуси. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на телеграм-канал «Апология протеста».

Девушка была доставлен в ОВД «Китай-город», где имела удовольствие пройти профилактическую беседу с полицией перед тем, как её отпустят.

темы
Москва
Беларусь
протесты
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