Девушка чуть не убила своего бывшего парня из-за ссоры. Он – хоккеист из «Динамо»

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Хоккеист московского «Динамо» Даниил Тарасов получил ножевое ранение от своей бывшей девушки. Об инциденте рассказал Telegram-канал Baza.

Сообщается, что 13 октября Тарасов на почве ревности сильно поссорился со своей бывшей девушкой Алиной. Ссора переросла в драку, в ходе которой хоккеист получил ножевое ранение и ушиб плеча.

Писать заявление в полицию хоккеист не стал, сотрудникам МВД он сообщил, что претензий ни к кому не имеет.

Даниил Тарасов с 2015 года играет в московском «Динамо», туда он перешел из команды НХЛ «Сан-Хосе Шаркс», напоминает Telegram-канал Baza.