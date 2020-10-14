Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Девушка чуть не убила своего бывшего парня из-за ссоры. Он – хоккеист из «Динамо»

Антон Мельников
14 октября, 2020 19:56
1 мин
у
Youtube / КХЛ

Хоккеист московского «Динамо» Даниил Тарасов получил ножевое ранение от своей бывшей девушки. Об инциденте рассказал Telegram-канал Baza.

Сообщается, что 13 октября Тарасов на почве ревности сильно поссорился со своей бывшей девушкой Алиной. Ссора переросла в драку, в ходе которой хоккеист получил ножевое ранение и ушиб плеча.

Писать заявление в полицию хоккеист не стал, сотрудникам МВД он сообщил, что претензий ни к кому не имеет.

Даниил Тарасов с 2015 года играет в московском «Динамо», туда он перешел из команды НХЛ «Сан-Хосе Шаркс», напоминает Telegram-канал Baza.

темы
происшествия
хоккей
Динамо Москва
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!