Хоспис «Дом радужного детства» ждет детей

Добрая и важная история, к которой может присоединиться каждый! В Омске детский хоспис европейского уровня «Дом радужного детства», созданный благотворительным центром помощи детям «Радуга», готов принять в новом стационаре тех, кого, к сожалению, нельзя вылечить.

Но можно сделать лучше каждый день этих детей. «Дом радужного детства» открывает свои двери для маленьких подопечных 15 апреля 2019 года.

Накануне, 10 апреля, в хосписе прошло заседание, темой которого стало предстоящее открытие детского паллиативного центра. Обсуждался вопрос регламента, согласно которому с 15 апреля будет осуществляться медицинская деятельность центра. На собрание были приглашены как уже действующие сотрудники благотворительного центра «Радуга», так и новые сотрудники.

Специалистов ознакомили со спецификой предстоящей работы в детском хосписе европейского уровня, а также провели экскурсию по зданию физиотерапевтического корпуса, где будет осуществляться медицинская деятельность.

Напомним, Центр принципиально отличается от других российских хосписов. Он спроектирован по современным европейским стандартам. Для каждого ребенка предусмотрена отдельная палата с собственным выходом в сад, оборудованная функциональными кроватями и специализированной мебелью. При этом предполагается совместное проживание ребенка с родителями.

Сегодня в паллиативной помощи нуждаются почти 1000 детей Омской области. Возможности современной медицины, к сожалению, не безграничны - в некоторых случаях заболевание ребенка не излечимо. Не всем безнадежно больным детям показано пребывание в больнице, многие из них находятся дома на попечении родных, и это становится настоящим испытание для родителей, которые вынуждены круглосуточно опекать ребенка. Часто такие семьи не выдерживают напряжения и распадаются.

Помимо финансовых забот (приобретение медоборудования, поддерживающего жизнедеятельность организма, лекарств, гигиенических принадлежностей и так далее), на плечи родителей тяжким бременем ложатся физическая и моральная усталость, чувство безысходности и одиночества. В этой непростой жизненной ситуации семья сможет получить помощь именно в Центре помощи тяжелобольным детям «Дом радужного детства». А 22 апреля в наш хоспис приезжает работать волонтером мама знаменитых на весь мир близнецов Зиты и Гиты Зурмият Резаханова.

«Дом радужного детства» — это, конечно, не только здание само со себе. Нужно еще очень многое. Самый простой способ поддержать хоспис — отправить любую сумму с мобильного телефона на короткий номер 3434 со словом РАДУГА.

Спасибо всем, кто делает пожертвования, поддерживает наши программы и разделяет наши ценности. Благодаря вам мы помогаем семьям, столкнувшимся с неизлечимым заболеванием ребенка! Ваша поддержка помогает нам наполнять жизнью каждый день тяжелобольных детей!

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