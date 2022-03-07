Детский санаторий «Юность» в Северной Осетии принял первых беженцев из Донбасса

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Помимо Ростовской области и другие регионы Российской Федерации продолжают принимать беженцев из Донбасса. Так, на минувшей неделе в столице Северной Осетии — Владикавказе встретили 17 детей, являющихся воспитанниками спортивной школы по художественной гимнастике «Спартак» города Донецка, а также четверых сопровождающих их взрослых. Об этом сообщает телекомпания РСО-Алания «Осетия-Ирыстон».

«Семья Казачок хотела как можно скорее уехать из Донецка. Последнее время город обстреливали практически постоянно. Люди боялись выходить на улицу, прятались в подвалах. Эвакуация единственный шанс на спасение. Теперь этот ужас позади», — рассказали в репортаже представители телеканала.

Беженцев разместили в детском санатории «Юность». Руководство республики, волонтеры и сотрудники МЧС обеспечили их всем необходимым. Здесь, находясь в полной безопасности, дети смогут продолжить заниматься художественной гимнастикой. Пока они привыкают к мирной жизни, власти региона решают вопрос их распределения по школам.

«Мое первое впечатление то, что здесь тепло, красиво, уютно очень. Мне здесь нравится. Я хочу пойти погулять по Осетии», — поделилась десятилетняя Диана Шабанова.

Вместе с юными спортсменами в Северную Осетию приехали два тренера и две мамы. У многих близкие по разным причинам все еще остаются в Донецке. Дети переживают за них, хотя и не подают виду. При этом они надеются, что вскоре смогут вернуться домой.

В 2014 году лечебно-профилактический санаторий «Юность» уже принимал беженцев из Донбасса. Сотрудники отмечают, что одной из приоритетных задач для них сейчас — создать для детей комфортные условия. С ними будут работать представители центров социальной защиты, психологи и волонтеры. По словам главврача учреждения Марата Царахова, уже после праздников школьники пойдут учиться в республиканский физико-математический лицей.

Отмечается, что Северная Осетия готова принять по меньшей мере тысячу беженцев из Донбасса. Всех их разместят в санаториях «Юность», «Осетия», «Фиагдон», пансионате «Урсдон» и в Моздоке.

Напомним, с 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи глава государства сообщил о необходимости проведения спецоперации на Украине, уточнив, что главной задачей является денацификация и демилитаризация соседней страны.