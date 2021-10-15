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Дети от смешанных браков автоматически начнут получать российское гражданство
15 октября, 2021 15:56
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров убежден - дети, родившиеся в смешанных браках, должны получать российское гражданство, при условии, что один из родителей гражданин РФ.
Глава ведомства подчеркнул, что место рождения ребенка при разрешении данного вопроса не будет играть никакой роли, поскольку для получения соответствующего паспорта достаточно быть сыном или дочерью россиянина/россиянки.
«Он обязан в соответствии с конституцией автоматически получать российское гражданство», - цитирует министра «360».
Ранее российские власти разрешили чиновникам иметь двойное гражданство.
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