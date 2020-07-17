Дети из многодетных семей получат льготы при поступлении в вузы

Общество

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Детям из многодетных семей в России могут предоставить льготы при поступлении в бакалавриат и специалитет, следует из проекта закона, который уже внесен в Госдуму.

Авторы инициативы - члены Совета Федерации Галина Карелова, Елена Бибикова и Инна Святенко. На данные льготы можно рассчитывать при успешном прохождении вступительных экзаменов.

Как уверяют сенаторы, принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, жители России готовы потратить 6-10 лет для того, чтобы накопить 350 тысяч рублей на высшее образование для своих детей, сказано в исследовании компании «Сбербанк страхование жизни».

31% опрошенных родителей начинают формировать бюджет на вуз в возрасте 26-35 лет. Лидерство за 36-45-летними — на них приходится 35%. Совсем небольшой процент зафиксирован и среди россиян старше 56 лет.

48% граждан готовы копить на вуз для ребенка в течение 6–10 лет, около 30% — 11–15 лет. Еще 20% планируют собрать нужную сумму меньше, чем за 6 лет, а 2% — за 16–20 лет. Активнее всего формированием бюджета на высшее образование занимаются москвичи, жители Московской области и Краснодарского края, сообщают «Известия».