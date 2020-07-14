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Дети до 10 лет меньше всего подвержены заражению коронавирусом

Артем Денисов
14 июля, 2020 05:05
1 мин
коронавирус
Фото: pixabay.com

Меньше всего подвержены заражению COVIR-19 дети до десяти лет.

Как сообщила представитель подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, они также легче переносят заболевание. Выводы сделали сотрудники ВОЗ после того, как провели исследования по выявлению антител у детей.

В ходе следующего исследования эксперты должны понять, передается инфекция между детьми или нет, сообщает телеканал «360».

Ранее стало известно, когда агрессивность коронавируса пойдет на спад.

Так, раньше, чем через год, его агрессивность не понизится, сообщил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. «Может быть и больше. Тут уж ничего не поделаешь, такой он, этот SARS-CoV-2», - сказал он.

По словам эксперта переходя от человека к человеку, вирус учится не убивать сразу своего носителя, чтобы можно было распространяться дальше.

темы
эпидемия
дети
коронавирус
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