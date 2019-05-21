Пьяный российский сисадмин и электрик с ужасом вспоминают кибератаку США
Пьяный российский сисадмин и электрик с ужасом вспоминают кибератаку США

Детали секретной кибератаки США раскрыты

В Сети набирает популярность видео об отражении пьяными российскими электриками и сисадминами «сверхсекретной кибератаки» США. Есть подозрения, что ролик обойдет по посещаемости самые лучшие американские блокбастеры.

В видео участники событий тех дней рассказали о своих впечатлениях от спецоперации Пентагона по атаке сетей России. Нападение было столь секретным, что американская разведка даже своего президента заставила помалкивать.

Один из российских электриков поведал, что в момент кибернападения США он менял лампочки в офисе. И он был не готов к явлению  мощи США – скачку напряжения. Второй «выживший» - сисадмин - с ужасом вспомнил о «черном дне». По его словам, он очнулся после долгой пьянки и увидел на мониторе компьютера странности. Однако ценой мигрени и сгоревшего китайского блока питания удалось установить невероятно масштабную операцию американских киберспециалистов. Ущерб составил 980 рублей.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News косвенно намекнул, что в 2018 году он санкционировал кибератаку на РФ. Операция была засекречена, а разведывательные ведомства рекомендовали американскому лидеру не распространяться о  выполнении военной задачи. Примечательно, что в российских СМИ не было никаких упоминаний о проведенной США кибератаке.

Отметим, что Пентагон имеет огромный бюджет для своих «сверхсекретных» операций. Согласно данным СМИ, специальное подразделение Минобороны США тратит 9,6 млрд долларов в год на акции. В том числе эти деньги тратятся на рассылку нелепых смс с угрозами российским журналистам.

Теги:
События: общество
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