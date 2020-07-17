Десятки рабочих перекрыли входы в «Лахта-центр» в Петербурге
Десятки рабочих строительных специальностей собрались на строительной площадке «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге.
Рабочие требуют погашения задолженности по заработной плате. При этом ранее в этом году рабочие стройки также устраивали забастовку в связи с невыплатой положенной за труд заработной платы.
Строители не пускают журналистов на территорию стройки и отказываются давать интервью или как-либо пояснять происходящее.
Работодатель сообщил, что считает требования работников необоснованными и противоречащими условиям трудовых договоров. По сведениям работодателя в настоящий момент задолженность перед трудовым коллективом отсутствует, и работники незаконно уклоняются от исполнения своих должностных обязанностей.
На место забастовки прибыло руководство компании-работодателя, а также консул Узбекистана в городе Санкт-Петербурге, сообщает издание «Московский комсомолец».
Ранее сообщалось, что в Москве курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку.