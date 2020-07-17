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Десятки рабочих перекрыли входы в «Лахта-центр» в Петербурге

Михаил Орлов
17 июля, 2020 12:05
1 мин
рабочие
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Десятки рабочих строительных специальностей собрались на строительной площадке «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге.

Рабочие требуют погашения задолженности по заработной плате. При этом ранее в этом году рабочие стройки также устраивали забастовку в связи с невыплатой положенной за труд заработной платы.

Строители не пускают журналистов на территорию стройки и отказываются давать интервью или как-либо пояснять происходящее.

Работодатель сообщил, что считает требования работников необоснованными и противоречащими условиям трудовых договоров. По сведениям работодателя в настоящий момент задолженность перед трудовым коллективом отсутствует, и работники незаконно уклоняются от исполнения своих должностных обязанностей.

На место забастовки прибыло руководство компании-работодателя, а также консул Узбекистана в городе Санкт-Петербурге, сообщает издание «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что в Москве курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку.

темы
Санкт-Петербург
зарплата
долг
Лахта
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