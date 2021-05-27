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Люди
Десятки людей задержаны в Беларуси за оскорбление пилотов
27 мая, 2021 23:02
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Более 20 человек задержали в Беларуси за оскорбление пилотов самолета Як-130, которые погибли под Барановичами Брестской области.
Пилоты увели учебный самолет в сторону от населенного пункта - он упал на границе жилой зоны.
Двое летчиков перед крушением воздушного судна успели катапультироваться, однако спастись им не удалось, сообщает Anews.
По данным Минобороны, самолет рухнул из-за технической неисправности. Трагедия произошла 19 мая над Барановичами, когда у самолета Як-130 отказала система управления.
Подробности задержания не сообщаются.
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