Десятки людей задержаны в Беларуси за оскорбление пилотов

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Более 20 человек задержали в Беларуси за оскорбление пилотов самолета Як-130, которые погибли под Барановичами Брестской области.

Пилоты увели учебный самолет в сторону от населенного пункта - он упал на границе жилой зоны.

Двое летчиков перед крушением воздушного судна успели катапультироваться, однако спастись им не удалось, сообщает Anews.

По данным Минобороны, самолет рухнул из-за технической неисправности. Трагедия произошла 19 мая над Барановичами, когда у самолета Як-130 отказала система управления.

Подробности задержания не сообщаются.