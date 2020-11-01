Пожар заставил подняться на поверхность десятки горняков в Коми

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На нефтяной шахте компании «Яреганефть» в Ухте случился пожар.

Информация о возгорании поступила от дежурного Печорского военизированного горноспасательного отряда Ухты. Всего в шахте находились 82 человека. В настоящее время горняков поднимают на поверхность.

Владелец шахты - ООО «Лукойл-Коми». Информации о пострадавших и причинах возгорания нет, сообщает телеканал «360».

Напомним, в сентябре в Кузбассе на шахте «Чертинская-Коксовая» произошло обрушение, в результате которого погиб один человек, ещё один пропал без вести.

Всего в момент происшествия в шахте находилось 95 человек.