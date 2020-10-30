Новости Общество
Общество
Десяткам миллионов россиян не спрятаться от 5G. Правительство уже почти всё решило
30 октября, 2020 16:30
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«Ростех» и «Ростелеком» разработали совместно с правительством РФ план развития 5G сетей в стране. Амбициозный проект находится на завершающейся стадии обсуждения.
Согласно дорожной карте, составляющей основу плана, через 10 лет в России может насчитываться порядка 50 млн пользователей мобильной сети пятого поколения.
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники, все детали в компетенции «Ростеха» уже урегулированы. Со стороны «Ростелекома» «осталось два вопроса, которые находятся в завершающей стадии обсуждения».
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