Депутаты разведут супругов по-новому

Два председателя думских комитетов, главный «госстроитель» Павел Крашенинников и главная «семейница» Тамара Плетнева, внесли законопроект, который изменит условия раздела имущества между супругами.

Чтобы определить вероятность принятия законопроекта, читать его совсем не обязательно, достаточно посмотреть на имена или названия авторов. Президентские законопроекты принимаются все, поступившие от имени всего правительства – тоже, от имени отдельных министерств уже могут быть сложности. По регионам – московский проект скорее примут, саратовский – едва ли. Депутаты и сенаторы тоже разные бывают. Так называемой оппозиции редко позволяют внести крупный и важный законопроект, и еще реже – принять его. Шансы единоросов заметно выше – но и среди них достаточно фриков-популистов.

Крашенинников и Плетнева – это не совсем элита, не Володин с Матвиенко, но люди весьма серьезные, слов на ветер не бросающие. Очевидно, что они поставили свои подписи под документом, потому что считают шансы на его принятие весьма высокими. РБК подсчитал, что у Крашенинникова КПД законотворчества составляет около 60% – это хороший показатель, тем более что с годами чуйка на результат голосования, как правило, растет

Таким образом, инициатива определенно стоит того, чтобы рассмотреть ее подробнее.

Раздел имущества

Депутаты предлагают изменить стратегический подход и рассматривать совместно нажитое имущество как нечто целое, а не набор предметов и иных активов. Таким образом, больше не придется отдельно судиться за квартиру, отдельно за дачу: все будет решено в рамках одного процесса. Суд упрощает себе работу: вместо сложного «ему машину, ей гараж, ему рояль, ей болгарку» с аргументацией по каждому предмету он постановит разделить имущество, скажем, в пропорции пять к трем, и уже исходя из этого, раскидывать экс-мужу и экс-жене болгарки и рояли.

Супругов обяжут сообщать кредиторам (как правило, банкам) о заключении соглашений о разделе общего имущества, как это уже сейчас происходит с брачными договорами. Без согласия кредитора такое соглашение не будет иметь силы!

Развод при банкротстве

Законопроект предполагает также внесение изменений в многострадальный закон «О банкротстве физических лиц». Сейчас взыскание налагается на все имущество семьи, в новом варианте предполагается сначала выделить долю должника, и уже потом при необходимости распродавать остальное. И делить имущество будет уже не общегражданский, а арбитражный суд. Впрочем, никто не мешает супругам написать заявление о том, чтобы их банкротили совместно. Это несколько сократит расходы, поскольку процедуру выделения доли наверняка сделают платной, как и вообще почти всякий чих арбитражного управляющего.

Продажа общего имущества

Еще один важный момент: отчуждение общего имущества без согласия супруга теперь может иметь негативные последствия: доля «отчуждателя» (как правило, это продажа) в общем имуществе будет снижена. Таким образом, если в браке на имя мужа был куплен гараж, а впоследствии супруги его продали, то при разводе жена может заявить, что согласия не давала. Так что удобнее сразу включать в договоры купли-продажи согласие второго супруга на продажу. Также Крашенинников предлагает вообще регистрировать все нажитое имущество на супругов совместно или с выделением долей, и в этом, безусловно, есть смысл (у нас семья или что?). Скажем, при покупке квартиры регистратор сделки должен будет запрашивать ЗАГС о семейном положении покупателя и регистрировать покупку на обоих супругов вместе, если они оба прямо и явно не выберут иной вариант.

Брачные договоры

Совершенно логичным выглядит предложение отменить распространенную практику оспаривания брачных договоров как ставящих одну из сторон «в крайне неблагоприятное положение». Такие договоры, как правило, заключают «папики», берущие в жены юных нимфочек и не без основания подозревающие в тех корыстный интерес, а потому стремящиеся обезопасить себя с помощью договора. Нимфочка договор не просто одобряет, но порой еще и просит получше защитить интересы любимого, ибо она с ним совсем не ради денег. А через пару лет опытный адвокат начинает бракоразводный процесс, где объявляет брачный договор «неблагоприятным» для своей клиентки. Так вот, Крашенинников предлагает резко ограничить возможности оспаривания договоров – только если они совсем уж кабальные (но такие, как правило, отказываются визировать и нотариусы).

Доли в компаниях

Еще одно важное правило планируется ввести для раздела акций при разводе. В самом деле, если семья владеет мажоритарной долей в каком-либо предприятии, то раздел 50% + 1 акции резко изменит расстановку сил и повлияет на стабильность всего бизнеса. Сейчас в уставах часто фигурирует запрет на передачу долей без одобрения общего собрания акционеров, но, во-первых, обойти это ограничение не так уж сложно, а во-вторых, депутаты предлагают решить проблему сразу для всех компаний: если доля превышает 10%, весь пакет отходит одному из разводящихся супругов, а второй получает денежную компенсацию. Что делать, если этих денег у счастливого акционера нет, не уточняется – судя по всему, продавать акции или доли, то есть точно так же дробить структуру владения. В общем, тема интересная, но нуждающаяся в доработке.

Долги при разводе

Еще один пункт законопроекта удивляет – авторы предлагают запретить при разводе оставлять ответственность по долгам одного из супругов другому, если кредиты или незаконная нажива получены во время раздельного проживания или не направлены на нужды семьи. Тут менять ничего не надо, примерно такие же правила действуют и сейчас, так что мы имеем дело с законотворчеством ради законотворчества» – синдром бешеного принтера. Крашенинников уже почти двадцать лет выдает по одному законопроекту в сезон (зима – весна – лето – осень), изредка даже перевыполняя план. Такая интенсивная работа на благо нации не может не утомлять.

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Резюмируем. Закон целиком принят не будет, но определенные его фрагменты – безусловно. Когда голосуют 450 папиков и мамиков, понятно, что терять право свободно распоряжаться акциями они не согласятся, а вот укрепить правовой статус брачных договоров – это запросто.

На всякий случай проанализируйте свои имущественные отношения – есть хороший повод навести в них порядок. Развод – не лучшая перспектива, но статистика очень печальна, поэтому зарекаться от прекращения отношений, к сожалению, не приходится.