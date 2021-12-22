Депутаты в пять раз повысили государственный сбор с туристов на главном курорте страны
Сбор с туристов на главном курорте страны в 2022 году будет в пять раз выше, чем прежде. Соответствующее решение приняли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края.
Для Сочи курортный сбор составит 50 рублей в сутки вместо 10 рублей. На остальных курортах будут собирать по 30 рублей.
Председатель заксобрания края Юрий Бурлачко объяснил, что повышение необходимо для преображения внешнего вида курортов. По его словам, на подготовку к туристическому сезону «затрачиваются значительные суммы».
Он считает, что выбранная сумма курортного сбора «демократична и доступна любому». При этом в масштабах растущего турпотока она «выльется в суммы», достаточные для того, чтобы «повысить конкурентоспособность на мировом и российском рынках туруслуг», пишет ТАСС.
Курортный сбор в основном курортном регионе России взимается с 2018 года. Он не берется только с жителей региона. Средства идут на благоустройство территорий.
Ранее говорилось, что курортный сбор могут ввести во всех российских регионах. Тогда путешествие по стране станет платным.