Депутаты прировняли кальяны и вейпы к сигаретам

Общество

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Госдума приняла закон, который приравнивает кальяны, вейпы и снюсы к сигаретам.

Речь идет, в том числе о штрафах. Документ внесен сенаторами еще в 2017 году. Данный закон распространяет требования и ограничения к табачной продукции на все продукты, содержащие никотин.

Также на вейпы, кальяны и электронные сигареты будет распространяться административная ответственность: за вовлечение несовершеннолетних в процесс, их использование в помещениях и демонстрация в аудиовизуальных произведениях будет накладываться штраф.

Российским курильщикам также будут предлагать медпомощь, направленную на отказ от зависимости при курении табака, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, курение вейпов способствует образованию специальной защитной пленки для развития бактерий.

Согласно новому исследованию профессора Зубоврачебного колледжа штата Огайо Пурнимы Кумара и его коллег, под действием вейпинга бактерии в полости рта быстро образуют защитную биопленку, ускоряя развитие болезней.

В ходе эксперимента, ученые взяли соскобы у добровольцев: 25 курильщиков, 20 вейперов, 25 курильщиков, перешедших на электронные сигареты, 28 человек, использующих и те и другие сигареты, а также 25 добровольцев, никогда не куривших.

Оказалось, что у вейперов микробы находятся в сильном стрессе, что способствует развитию биопленки для защиты бактерий, а также появлению заболеваний зубов и десен у их хозяев.