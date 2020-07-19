Депутаты предложили поднять штрафы за продажу табака несовершеннолетним

Общество

Фото: pixabay.com

Поправки, согласно которым предлагается увеличить штрафы за торговлю снюсом, насваем и продажу табака несовершеннолетним, внесены в Госдуму.

Они поступили ко второму чтению проекта закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Так, штраф для граждан за продажу насвая и снюса может составить от 15 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — от 100 до 150 тысяч рублей.

Если будет зафиксирован факт продажи табачных изделий несовершеннолетним, то штрафы составят для физлиц от 20 до 40 тысяч рублей, для должностных — от 40 до 70 тысяч рублей, юридических — от 150 до 300 тысяч, сообщает РИА Новости

Госдума рассмотрит данный законопроект 21 июля.

Как сообщалось, сосательный табак приносит больший вред человеческому организму, чем традиционные сигареты. К такому выводу пришел Роспотребнадзор.

Дело в том, что снюс дольше находится во рту, чем дым от сигарет. Это означает, что вредные вещества всасываются больше.

Самые опасные компоненты — нитрозамины. Сосательный табак провоцирует развитие рака пищевода, поджелудочной железы, легких и рта. При длительном употреблении появляются гипертония, парадонтоз и другие проблемы с зубами.

Снюсы особенно опасны для подростков. От них возникают проблемы с памятью и концентрацией внимания, повышаются возбудимость и агрессивность, рассказывает телеканал «360».