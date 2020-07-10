Депутаты напомнили россиянам об опасности сбора и употребления грибов

Общество

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Жителям России напомнили о мерах безопасности при сборе и употреблении грибов.

Как сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич, необходимо соблюдать осторожность, как при самостоятельном сборе, так и к покупке уже собранных грибов, или приготовленных из них солений или блюд.

По словам депутата, всё дело в том, в грибах содержатся токсины, воздействующие на клетку организма и вызывающие ее гибель. В свою очередь токсины действуют на мозг, печень и на почки.

При признаках отравлений Менделевич советует обращаться к врачу, сообщает «Рен ТВ».

Ранее учёные из Университета Лидса назвали грибы создателями кислорода в атмосфере Земли.

Серия экспериментов, в ходе которых растения и грибы выращивали в атмосфере, похожей на ту, что была на древней Земле, показала, что растения смогли заселить сушу лишь только при помощи симбиоза с грибами.

Грибы, как утверждают специалисты, стали поставлять первым растениям необходимый для фотосинтеза фосфор.

Палеобиологи доказали свою теорию опытами, в ходе которых измерялась концентрация углекислоты и кислорода в контейнерах с растениями и различными видами современных грибов-симбионтов, а также колебания этих характеристик, сообщает агентство Nation news.